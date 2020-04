Coronavirus, test sierologico ai carabinieri di Milano: l'8% dei militari è risultato positivo

Oltre l'8% dei carabinieri di Milano sottoposti al test sierologico è risultato positivo al coronavirus. È quanto trapelato nel pomeriggio di venerdì 24 aprile dopo una giornata di test alla caserma Montebello, in zona Pagano. La notizia è stata comunicata dal sindacato Unarma

In totale, secondo quanto riferito dal sindacato, sono stati sottoposti ai test 350 militari e tra questi sono stati trovati 29 positivi. Una buona parte (il numero non è stato reso noto) appartiene al nucleo Radiomobile: donne e uomini in prima linea quando si tratta di emergenze.

Nella giornata di sabato 25 aprile i test, eseguiti da un'unità mobile sanitaria dell'Arma, si svolgeranno in un'altra caserma di Milano. Unarma riferisce che continuerà a monitorare la salute di questi Carabinieri.