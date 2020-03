Emergenza Coronavirus, il sindaco Sala su Facebook: "Il fronte di Milano resiste"

"Il fronte di Milano resiste. È importante che qui a Milano si resista alla diffusione del virus: resistendo diamo tempo al servizio sanitario di incrementare l'offerta dei posti letto, in particolare in terapia intensiva". Lo ha detto il primo cittadino di MIlano, Giuseppe Sala, durante un videomessaggio pubblicato su Facebook nella mattinata di martedì 17 marzo; video in cui ha raccomandato a ognuno "di fare la sua parte" esortando a stare a casa "chi deve stare a casa" e a lavorare "chi deve farlo per gli altri". La stessa situazione vale per Palazzo Marino: "Oggi abbiamo 4mila dipendenti in smart working, ma Amsa procede la raccolta differenziata e la sanificazione delle strade".

Il sindaco ha poi affrontato "la questione metro" (nella giornata di lunedì erano stati segnalati vagoni troppo pieni a causa del taglio del servizio): "In base alle indicazioni ricevute Atm ieri ha abbassato il livello di servizio ma ci siamo accorti che in alcuni casi si stava troppo vicini sui mezzi e ho chiesto rapidamente di rimodulare il servizio, e mi sembra che oggi vada meglio. Nessuno ha la bacchetta magica e siamo lì a cercare ogni giorno di fare il meglio possibile".

Sala si è poi rivolto ai ragazzi: "Capisco bene che per voi libertà e socialità sono linfa vitale. La libertà per voi è più importante rispetto a un 60enne come me. Sappiamo che vi stiamo chiedendo un sacrificio durante una fase delicata delle vostra formazione. Diventerete grandi forse più in fretta, ma siete anche voi parte della nostra squadra".

Emergenza Coronavirus, la situazione a Milano

Nel frattempo l'ombra del Coronavirus continua ad allungarsi a Milano e in Lombardia. Ma negli ultimi giorni sembra che la linea dei nuovi contagi stia virando leggermente verso il basso in tutta la Regione. Secondo l'ultimo bollettino della Regione (reso noto nel pomeriggio di lunedì) all'ombra della Madonnina ci sono 813 persone positive. In tutta la Regione i casi totali sono 14.649 (aumento di 1.377).

I decessi in tutta la Regione sono arrivati a 1.420 (202 in più rispetto a domenica). Aumentano anche le persone ricoverate in terapia intensiva: attualmente sono 823.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.