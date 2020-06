Cassa integrazione per Covid-19, 50 mila lavoratori ancora senza assegno a Milano

Dopo il lockdown inizia a preoccupare seriamente la situazione economica (e sociale) del Paese e anche dei territori maggiormente colpiti dall'epidemia da Coronavirus: Milano e la Lombardia. La Cgil ha puntato il faro sulle persone che, in cassa integrazione, non hanno ancora visto arrivare i soldi. Sarebbero circa 50 mila persone in tutta la Città metropolitana di Milano, su qualcosa come 600 mila.

L'attesa così prolungata non è imputabile soltanto a "mala gestione", ma anche a ragioni oggettive. Prima di tutto, il fatto che i lavoratori in cassa integrazione sono sestuplicati rispetto al periodo pre-emergenziale. Secondariamente, il fatto che i consulenti del lavoro, operando quasi tutti in smart working (gli studi professionali sono rimasti chiusi a lungo per decreto), potrebbero avere avuto oggettive difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi c'è la questione del ritardo con cui la Regione Lombardia ha inviato a Roma le richieste: una questione che è stata oggetto di "rimpallo istituzionale" tra il Pirellone e Palazzo Chigi, con polemiche fortissime, nelle scorse settimane. Infine, secondo la Cgil, ad attendere ancora gli assegni sono soprattutto i lavoratori di piccole imprese, come i ristoranti e i negozi, mentre chi lavora in aziende più grandi spesso si è visto anticipare il denaro dal proprio datore.