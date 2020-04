Cibo per gli animali domestici: consegna gratuita a Milano e provincia per gli over 70

Tra le spese ritenute indispensabili durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus, c'è anche quella alimentare per gli animali domestici. Difficile però da trovare online, con le liste d'attesa lunghissime dei supermercati, nonché nei negozi di vicinato che portano la spesa a domicilio. Per gli ultra 70enni che non possono uscire di casa c'è ora un nuovo servizio in collaborazione tra la catena Maxi Zoo e l'associazione Balzoo (Banco italiano zoologico Onlus).

I volontari di Balzoo effettueranno il servizio di consegna gratuita a domicilio di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità (lettiere e medicinali) per gli animali domestici. Il servizio è attivo a Milano e provincia. Tutti coloro che hanno più di 70 anni e sono impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione potranno contattare i volontari di Balzoo al numero 0240030362 per usufruire del servizio.

Balzoo verificherà la corrispondenza ai criteri e poi i volontari acquisteranno i prodotti necessari e richiesti presso alcuni negozi Maxi Zoo, con uno sconto del 10% rispetto ai listini. «L’impegno di Balzoo a sostegno delle famiglie con animali deve essere ancora più presente in momenti di emergenza come questo», commentta Luigi Griffini, presidente di Balzoo. «Siamo orgogliosi di collaborare da tanti anni con un’importante realtà come Balzoo per offrire un servizio che possa aiutare le persone a prendersi cura dei propri amici "pet"», afferma Luca Rotunno, purchasing & marketing director di Maxi Zoo Italia.