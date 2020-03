Coronavirus: assalto ai super, all'Esselunga corsia riservata a medici, infermieri e volontari

Supermercati presi d'assalto con code lunghissime all'esterno dei negozi. Un disagio per tutti anche per coloro che in questi giorni difficili sono impeganti in prima linea nella lotta contro il coronavirus: il personale sanitario, tra medici, infermieri, osso, soccorritori, personale amministrativo e volontari.

Corsie preferenziali all'Esselunga

Per questo l'Esselunga ha deciso, considerata l’importanza del loro servizio, di istituire dei canali preferenziali per tutto il personale sanitario e, inoltre, per i volontari designati dai Comuni e dagli enti presenti sul territorio, al fine di permettere loro di fare la spesa e consegnarla in maniera veloce alle famiglie che ne faranno richiesta.

Esselunga, orari ridotti

Da sabato 21 marzo anche l'Esselunga ha ridotto gli orari di apertura dei propri supermercati fino al tre aprile in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana. E lo ha fatto, come scrivono nel comunicato, "per un servizio più efficace e in sicurezza".

"In attesa di eventuali disposizioni governative – si legge in una nota della catena fondata da Bernardo Caprotti – Esselunga razionalizza gli orari di apertura dei suoi punti vendita per garantire ulteriore sicurezza alla clientela e ai suoi collaboratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa. Da sabato 21 marzo fino a venerdì 3 aprile, nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana nei giorni feriali verrà anticipata alle ore 20 la chiusura e la domenica l'orario di apertura sarà dalle 8 alle 15. Per quanto riguarda i punti vendita nel Lazio, in ossequio alle disposizioni regionali, saranno aperti dal lunedì al sabato 8.30-19 e la domenica 8-15″.

Garantiti i guanti monouso e il gel disinfettante in ogni negozio

Il supermercato, i cui titolari hanno donato una consistente somma per contribuire ad aiutare gli ospedali in emergenza, spiega che i clienti continueranno a trovare guanti monouso e gel disinfettante agli ingressi di ogni negozio.

Ingressi contingentati all'Esselunga

Anche l'accesso per la spesa sarà contingentato e protetto grazie all’adozione di misure di distanziamento delle eventuali code che si venissero a creare. "La raccomandazione - l'appello di Esselunga - resta quella di recarsi in negozio un solo componente per nucleo familiare e di attenersi rigidamente alle disposizioni in essere sul territorio, in modo da limitare con i singoli comportamenti la diffusione del virus Covid-19.

Esselunga: nessun problema di rifornimento della merce

Nella nota si ribadisce che non esistono problemi di rifornimento di alcun genere alimentare e che anche per i beni utili ad affrontare al meglio questa fase emergenziale, Esselunga garantisce la possibilità di spesa, sempre nel rispetto delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.

