Milano, la dolce iniziativa per gli 'eroi in corsia': 5mila colazioni gratis (con i grazie dei bimbi)

Dolce la colazione. Dolci le frasi che la accompagneranno. Il municipio 6 di Milano ha decido di lanciare l'iniziativa "5.000 colazioni sospese per gli eroi del San Paolo": "Un gesto simbolico per esprimere gratitudine a medici e infermieri che in questi giorni sono in prima linea per salvare vite umane" durante l'emergenza Coronavirus.

I buoni della colazione saranno consegnati a partire da giovedì 2 aprile, hanno fatto sapere dal municipio, e riporteranno sul retro le frasi scritte dalle bambine e dai bambini delle scuole che hanno aderito inviando i loro pensieri.

"Grazie mille dottori del San Paolo. Vi ringrazio molto per aver curato i malati del Coronavirus. Vi regalo un lego", scrive Filippo, otto anni. "Siete le persone più coraggiose del mondo, più di Spider man", il pensierino di Olivia, che di anni ne ha sei.

"Combattono una battaglia che è per tutti noi - dichiara il Presidente del municipio, Santo Minniti -. Finiscono stremati dopo turni di lavoro interminabili, con i segni delle mascherine sul viso e, dopo qualche ora di riposo, indossando di nuovo le mascherine tornano nei reparti. A questi eroi normali vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine per il loro coraggio e la loro tenacia. Abbiamo scelto di farlo offrendo loro la colazione, come si fa tra amici. In queste settimane il personale sanitario rappresenta l'Italia migliore, che cade stremata dopo una giornata di duro lavoro, ma che sa rialzarsi il giorno dopo per tornare ad occuparsi degli altri. Meriterebbero molto di più - conclude il Presidente Minniti -, ma ci piace pensare che tra un turno e l'altro queste colazioni e i messaggi dei bambini disegnino sul loro volto un sorriso, accanto ai segni delle mascherine".