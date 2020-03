Coronavirus, la Lombardia chiede il commissario: "Sul modello Ponte Morandi"

La Lombardia, insieme alle altre Regioni più colpite dall’emergenza coronavirus, chiederà al Governo l’adozione di misure che ricalchino il modello adottato per il Ponte Morandi di Genova. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante una conferenza stampa in videocollegamento convocata per fare il punto sul tema.

“Abbiamo deciso – ha detto il vicepresidente Sala – di presentare, durante la conferenza che avremo con le parti sociali, i rappresentanti di categoria, le Regioni e il Governo, un pacchetto di interventi, una terapia shock immediata per risollevare la nostra economia. Il primo punto è quello di utilizzare il modello del Ponte Morandi, cioè riconoscendo, attraverso un commissario, alle imprese un sostegno per il mancato guadagno” o dando loro “immediatamente liquidità”.

Il ministro Roberto Speranza a Milano

Nella giornata di mercoledì a Palazzo Lombardia è atteso il ministro della Salute Roberto Speranza che parteciperà a un incontro "per approfondire la situazione sanitaria della Regione e valutare quali ulteriori misure dovranno essere adottate in merito", ha annunciato il governatore della Regione, Attilio Fontana. Il vertice con il premier Giuseppe Conte, invece, avverrà in teleconferenza.

"Abbiamo individuato - ha puntualizzato Fontana - le proposte da presentare al Governo. Sono relative alle misure finanziarie da adottare per sostenere i nostri lavoratori e i nostri imprenditori che stanno subendo dei gravi danni dall'emergenza provocata dal COVID 19".

"Si tratta di proposte - ha continuato - che traggono origine, soprattutto, dagli incontri che abbiamo avuto con i diversi stakeholder, al cosiddetto Tavolo dello Sviluppo".