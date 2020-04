"Strage dei nonni", la Lombardia chiede una commissione di verifica sul Trivulzio

"Abbiamo dato mandato ad Ats Città metropolitana di Milano di istituire una Commissione di verifica per far chiarezza sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio negli ultimi mesi". Lo hanno riferito nel pomeriggio di martedì 7 aprile il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, in merito alla vicenda che ha coinvolto la Rsa milanese, attualmente sotto indagine della magistratura.

“È necessario analizzare ogni elemento con la massima trasparenza – ha aggiunto Gallera – e dissipare ogni dubbio, soprattutto quando si tratta della vita delle persone". La Commissione sarà costituita oggi stesso e "agirà in tempi brevi", ha puntualizzato l'assessore al Welfare. "Ho chiesto – conclude Gallera – al sindaco Sala che, come noto, nomina il presidente e dà l’intesa per quella del direttore generale, di indicarmi il nominativo di un componente di sua fiducia per la Commissione".

Diverse case di riposo della città sono diventate epicentri dell'epidemia da coronavirus e sul caso sono in corso accertamenti da parte della magistratura. Gli accertamenti, come spiegato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano riguardano diverse rsa, "Compreso il Trivulzio, e la don Gnocchi, la Casa famiglia ad Affori, la Sacra famiglia di Cesano Boscone, la Casa di riposo del Corvetto".Sui tavoli della procura ci sono aperti diversi fascicoli, tra questi alcuni sono per alcuni sono per diffusione di epidemia colposa, altri per reati in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoro degli inquirenti è scattato dopo le denunce di diversi operatori, ma anche in seguito a denunce di familiari.