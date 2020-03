Milano, dal comune 3 milioni per l'emergenza Coronavirus: tasse rinviate, aiuti e rimborsi

Il comune di Milano è pronto a fare la sua parte. Nella notte tra giovedì e venerdì, dopo una lunghissima discussione a palazzo Marino, il consiglio comunale ha infatti approvato il bilancio preventivo per il 2020 e per il triennio fino al 2022. Il via libera definitivo è arrivato dopo le 2, quando minoranza e maggioranza hanno finalmente trovato l'accordo.

Nel bilancio è stato inserito un fondo di emergenza di circa 3 milioni di euro che servirà ad aiutare una Milano messa a dura prova dall'emergenza Coronavirus, che in tutta la Lombardia ha già fatto contare oltre 2mila contagi e quasi 100 vittime.

I tre milioni di euro, stando alle prime informazioni apprese, serviranno per poi disporre il rinvio del pagamento di tasse e tributi comunali e per rimborsare alle famiglie le spese per i servizi che sono stati sospesi, su tutti - è immaginabile - i soldi per le baby sitter diventate quanto mai necessarie con la chiusura delle scuole.

"Sono da poco passate le 2 di venerdì 6 marzo. Il Consiglio comunale di Milano ha appena approvato il bilancio preventivo per il 2020 e il triennio 2020 2021 2022, con uno stanziamento di 3 milioni di € per un fondo di aiuto alla città per emergenza coronavirus - ha scritto nel cuore della notte Marco Granelli, assessore alla mobilità e ai trasporti pubblici -. Approvato dopo aver passato molte ore in Consiglio e soprattutto dopo aver assunto un impegno comune Giunta e Consiglio a aggiornare questo bilancio con le modifiche necessarie per rilanciare la nostra città, superando l'emergenza coronavirus che tanto sta segnando la vita e il futuro di tutti".

"Grazie a Roberto Tasca assessore al Bilancio, a colleghe e colleghi di giunta e consigliere e consiglieri comunali e al personale del Comune, per il lavoro quotidiano. Avere un bilancio approvato significa poter lavorare in maniera efficace per la città,; mettere in atto le azioni e gli interventi necessari, perché - ha concluso - Milano non si ferma".