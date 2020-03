"Ci avete salvato dal mare e Milano ci ha accolto": la comunità etiope dona cibo per l'emergenza

"La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà". Queste le parole della comunità etiope Oromo di Milano, che ha donato beni alimentari alla Croce rossa cittadina.

Il presidente dell'associazione Oromo, Husen Abdussalam ha consegnato ai volontari della Croce Rossa cinque carrelli colmi di conserve, biscotti, omogeneizzati, pasta, tè, succhi di frutta e non solo, che verranno distribuiti alle famiglie e alla persone che ne hanno bisogno in questo periodo di emergenza sanitaria. "Stiamo a casa e insieme ce la faremo", ha detto la comunità Oromo residente a Milano.

"Vi ringraziamo veramente perché è un gesto che ci colpisce molto - ha detto una delle volontarie della Croce rossa - è come se si chiudesse il cerchio. Il comitato di Milano ha accolto nei suoi due centri di accoglienza per tanti anni i richiedenti asilo provenienti da tantissime parti dell'Africa, alcuni, molti, anche dall'Etiopia e quindi questo gesto riunisce in qualche modo due solidarietà (quella nostra nei loro confronti e la loro nei nostri): perché l'Italia in questo momento ha bisogno di sostegno".

"È un gesto che spiega tante cose - ha concluso la volontaria - in termini di umanità e di vicinanza quando le persone si trovano in difficoltà. Questo è un po' il senso di tutte le azioni della Croce rossa".

