Concorsi pubblici rinviati per il Coronavirus: come stanno le cose? Tutte le informazioni

Concorsi pubblici rinviati per l'emergenza sanitaria legata alla difussione del coronavirus in Italia. Come stanno le cose? Quali decisioni saranno prese? "Per ora sono previste piccole dilazioni nei calendari, prove solo laddove strettamente necessario. Ovviamente dipenderà tutto dall'evoluzione della situazione, sicuramente è inutile e controproducente sminuire i rischi. Per il resto, un riassetto organizzativo delle prove stesse non comporterà grossi disagi" dice il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in un'intervista a 'Il Messaggero', soffermandosi proprio sull'impatto dell'emergenza del coronavirus sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

Coronavirus e concorsi pubblici: "Possibili procedure più snelle"

"Naturalmente contiamo di tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile. In cantiere, però - dice Dadone - abbiamo l'implementazione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ridurne la durata e rendere più snelle le procedure selettive".

Al momento è prevista da un decreto del governo la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile.

Le altre regioni prendono (per ora) decisioni autonome, nell'attesa di una possibile - forse auspicabile - misura unitaria. Sono sospesi tutti i concorsi pubblici a carattere nazionale ospitati, come è noto, a Roma. La Regione Campania qualche giorno fa aveva disposto che non esiste la necessità di bloccare i concorsi pubblici regionali, ma potrebbe tornare sui suoi passi. Nelle prossime settimane ci saranno indicazioni più chiare.