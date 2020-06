Coronavirus, Astuti: dati dell'ultima settimana sono i peggiori dalla fine del lockdown

Meno tamponi ma, per la prima volta dalla fine del lockdown più positivi della settimana precedente. Lo evidenzia il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti che quotidianamente analizza i dati sull’andamento dell’epidemia.

“Il numero dei casi positivi degli ultimi sette giorni è 1.406, superiore a quello della settimana precedente che era 1.373, nonostante nello stesso periodo siano stati comunicati circa 68.000 tamponi, che è il valore più basso delle ultime sette settimane. Vedremo nei prossimi giorni - ha detto Astuti - se si tratta di un dato anomalo o se c’è una inversione di tendenza. Certamente la mancata attenzione prestata dalla giunta Lombarda alla gestione del Test e del Tracciamento, due delle tre T della strategia per battere il Covid, è un problema ancora irrisolto e i dati purtroppo lo confermano”.

Gli ultimi dati della Regione

I dati di giovedì 11 giugno 2020 sono stati in chiaroscuro: ancora 252 nuovi positivi (percentuale sui tamponi fatta dell'1,9%) e 25 morti in Regione. -1 persona in terapia intensiva mentre i ricoverati meno gravi, per fortuna, calano di -77 unità. A Milano dati purtroppo piatti: ancora 71 contagi nelle ultime 24 ore in provincia e 34 in città. 744, in Lombardia, è il totale delle persone guarite o dimesse.

Negli ultimi giorni il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si è sempre attestato attorno al 2%, tranne lunedì 8 giugno quando si è verificato un picco del 4,3%. Positivi con continuità, invece, i numeri sui ricoveri ordinari e sui pazienti in terapia intensiva, ora sotto quota 100.