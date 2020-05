Aggiornamenti e bollettino contagi e decessi coronavirus Lombardia 4 maggio

Primo bollettino, lunedì 4 maggio, di contagi e decessi da Covid-19 con la ripartenza della cosiddetta 'Fase 2'. In mattinata, migliaia di pendolari e lavoratori hanno ricominciato a muoversi per recarsi sui luoghi di lavoro a Milano. Tuttavia, gli effetti (o, si spera, i non effetti) degli allentamenti delle restrizioni si sentiranno solo tra 2 settimane.

