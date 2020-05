Aumentano i ricoveri in terapia intensiva ma secondo Gallera è "un dato tranquillo"

"I dati sono positivi". Parola di Giulio Gallera. Secondo l'assessore al Welfare della Regione non c'è da preoccuparsi sul fatto che nella giornata di domenica 10 maggio 18 persone siano finite nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi (è il primo aumento dopo il 12 aprile quando i reparti della Regione registrarono due nuovi ricoveri in rianimazione). "Il +18 delle terapie intensive di ieri è un dato tranquillo, abbiamo 5mila persone ricoverate, può esserci che qualcuno si aggravi e non è quello un campanello di allarme — ha spiegato Gallera a Mattino 5 nella giornata di lunedì 11 maggio —. Finché i dati continuano a ridursi così la situazione è positiva. I risultati della riapertura li vedremo tra 10-15 giorni. C'è un monitoraggio costante e continuo".

Obbligo di misurare la temperatura nei luoghi di lavoro

Nella giornata di lunedì 11 maggio in Lombardia è scattato l'obbligo di misurare la temperatura nei luoghi di lavoro. È u dato che "ci aiuterà a incrociare un dato sul territorio, sarà utilissimo per governare la diffusione del virus", ha spiegato Gallera.

Quanto alle riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri, Gallera ha dichiarato: "È chiaro che i bar e i ristoranti sono i luoghi più sensibili. Noi abbiamo sempre detto 'non quando ma come'. Questa sarà una settimana molto intensa, se alcune attività avranno individuato come riaprire in sicurezza potrebbero riaprire. Immagino forse i parrucchieri".

Gallera ha infine spiegato che "ora c'è un tavolo del presidente Fontana con le categorie produttive e verificheremo se ci sono dei protocolli che lo garantiscano. Il tema della ripartenza del mondo economico è fondamentale anche per noi".