Coronavirus, si conferma trend in calo: "Cauto ottimismo, ma oggi più che mai restiamo a casa"

L'emergenza sanitaria è molto molto lontana dalla sua conclusione ma i numeri annunciati dalla Regione lunedì 23 marzo confermano un trend negativo: le persone positive sono 28.761 (+ 1555 rispetto a domenica 22), con un incremento in discesa rispetto ai giorni scorsi. Ma soprattutto per la prima volta un dato negativo: i ricoverati sono i 9256, - 173 rispetto a domenica. In discesa anche i ricoverati in terapia intensiva: + 41 in 24 ore, arrivando a 1.183. Le persone scomparse in Lombarida a causa del virus invece arrivano a 3776: + 320 in un giorno, un altro incremento in discesa, perché domenica erano stati + 361 e sabato + 566.

Tutti questi numeri spingono a un moderato ottimismo. "Forse iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la quotidiana conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza coronavirus -. In alcuni ospedali della Regione si è registrata anche una lieve riduzione degli accessi al pronto soccorso soprattutto nel weekend. "I sacrifici - ha continuato Gallera - stanno producendo un primo risultato ma bisogna prestare attenzione perché è già successo che sia stato notato un rallentamento degli accessi in ospedale e poi c'è stata forte ondata: in particolare quando i bar sono stati riaperti".

Il trend negativo di contagi, ricoverati e decessi si conferma anche per Milano e provincia, che arriva a 5326 casi (+230 in 24 ore), quando domenica l'incremento era stato di 424 contagi in più. Stessa tendenza per Milano città che raggiunge 2039 contagi: +137 contro i nuovi 210 di domenica e i + 279 di sabato. "Questo - ha concluso Gallera - è il momento di essere ancora più determinati e continuare a far sì che i nostri sforzi diano frutto".

