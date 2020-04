In Lombardia ancora in calo contagi e vittime: prima volta con meno ricoveri in rianimazione

Quasi una settimana di calo di contagi, decessi e accessi alla terapia intensiva legati al coronavirus. È il dato evidenziato da Regione Lombardia, che mette in luce come il 31 marzo sia il sesto giorno consecutivo nella diminuzione di casi Covid-19: i nuovi casi positivi sono 1047, per un totale di 43.208 a livello regionale (il 30 marzo si era registrato un + 1.154, mentre il 29 +1592).

A frenare sono anche i decessi, che sono stati 381 il 31 marzo, per un totale di 7199 vittime in Lombardia; mentre il 30 marzo a morire di coronavirus erano state 458 persone, e il 29 marzo 416.

Per la prima volta dall'inizio di questa emergenza sanitaria, inoltre, è negativo il numero di accessi alla terapia intensiva della Lombardia: il 31 marzo ce ne sono stati 6 in meno rispetto al giorno prima, quando si contavano 1330 pazienti ricoverati in questo reparto. In lieve aumento, invece, il numero di ricoveri in altri reparti, che in totale sono 11883, 68 in più rispetto al giorno prima.

Gli aggiornamenti di mercoledì 1 aprile 2020

11.30 - I cestisti dell'Olimpia donano un milione di euro

Hanno deciso di rinunciare a una parte del loro stipendio per sostenere le strutture ospedaliere lombarde impegnate nella lotta al Coronavirus. Risultato? È stato raccolto un milione di euro. È quanto hanno donato i giocatori e l'allenatore dell'Olimpia Milano. La notizia è stata resa nota dalla società biancorossa.

11.00 - Farmaci gratis a domicilio, proroga fino al 30 aprile

E' stata prorogata fino al 30 aprile 2020 l'iniziativa di LloydsFarmacia che prevede la consegna gratuita a domicilio dei medicinali, per tutti i cittadini, oppure il servizio di prenotazione e ritiro presso le farmacie aderenti. Per usufruire dei servizi occorre scaricare l'app LloydsFarmacia.

9.00 - Il governo: "Avanti col coprifuoco" fino al 13 aprile

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato che le misure per arginare la diffusione del coronavirus sono confermate fino al 13 aprile, il giorno di Pasquetta. La notizia non ha destato nessuna sorpresa: era tutto ampiamente previsto. E il governatore di regione Lombardia, Attilio Fontana, lo aveva espressamente richiesto. Ad essere confermate sono state tutte le norme di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate

8.05 - Continuano le restrizioni

Per poter contenere il numero di contagi divieti e restrizioni andranno avanti almeno fino a metà aprile. E l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha definito "devastante" l'effetto che la concessione ministeriale 'dell'ora d'aria" per i bambini accompagnati da un adulto potrebbe avere. "Non è questo il momento di abbassare la guardia", ha detto l'assessore commentando la circolare del ministero dell'Interno di martedì 31 marzo che concedeva passeggiate nei pressi di casa a bimbi, anziani e disabili accompagnati da un adulto.

7.20 - Sanificazione delle strade

Amsa ha fatto sapere che entro il 3 aprile tutta la città sarà oggetto di un intervento di sanificazione. Le squadre dell'azienda utilizzeranno gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, impiegando per la sanificazione ipoclorito di sodio diluito con l’acqua.

1.13 - Positiva la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia

A seguito di alcuni sintomi la presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia è stata sottoposta al test del coronavirus ed è risultata positiva. Lo comunica l’ufficio stampa della Consulta.

“Al momento – spiega una nota – la presidente gode di buone condizioni generali e si trova in isolamento presso la sua abitazione di Milano, da dove continuerà a seguire i lavori e l’attività della Corte costituzionale, secondo la programmazione prevista, attraverso i sistemi telematici già predisposti”.

00.30 - La situazione in Lombardia: tutti i grafici

Coronavirus, i casi provincia per provincia

La provincia più colpita dal coronavirus è quella di Milano in cui si registrano 8911 casi. Seguono Bergamo (8.803), Brescia (8.367), Cremona (3.869), Monza e Brianza (2.462), Pavia (2.133), Lodi (2.116), Mantova (1.688), Lecco (1.470), Como (1.101), Varese (893), Sondrio (470).

Come procede la linea dei nuovi contagiati

Negli ultimi giorni la linea dei nuovi contagi, elaborata secondo i dati resi noti dalla protezione civile, sta virando sempre più verso il basso. Nelle giornate di lunedì e martedì 31 marzo si è attestata prima al di sotto dei 3 punti percentuali (2,8 nella giornata di lunedì) e successivamente poco al di sotto dei 2,5 (2,48 nella giornata del 31 marzo). Solo una settimana fa la linea era a quota 6,8. Ciò non vuol dire che non ci sono più contagiati ma che l'epidemia sta procedendo con meno forza rispetto ai giorni scorsi.

