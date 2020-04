Coronavirus, a Milano altri 284 i casi ma diminuisce la pressione sugli ospedali

Continuano a crescere (seppure in maniera ridotta rispetto ai giorni scorsi) i casi di coronavirus a Milano. Nella giornata i mercoledì 29 aprile, secondo i dati resi noti dalla Regione, si sono registrati 86 nuovi casi all'ombra della Madonnina (8106 il totale) e 284 nella Città Metropolitana (19.121 il totale).

In Lombardia, invece, sono stati scoperti 786 nuovi casi a fronte di 14.472 tamponi (il totale dei casi è arrivato a 75.134). Nel frattempo, tuttavia, continuano a svuotarsi i reparti: le persone ricoverate in terapia intensiva sono 634 (21 in meno rispetto a martedì) mentre nei reparti sono arrivate a quota 7.120 (16 in meno rispetto alle precedenti 24 ore). Diminuisce (ma resta alto) anche il numero dei decessi: in 24 ore il virus ha ucciso 104 persone e il totale è salito a 13.679.

In termini numerici la provincia lombarda con più casi di coronavirus è Milano (19.121), seguono Brescia (12.806), Bergamo (11.291), Cremona (6.023), Monza e Brianza (4.674), Pavia (4.280), Como (3.207), Mantova (3.156), Lodi (2.959), Varese (2.619), Lecco (2.265) e Sondrio (1.143).