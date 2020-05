Coronavirus, ecco l'ultimo bollettino di Milano e Lombardia prima dell'inizio della 'fase 2'

Domenica 3 maggio, a un giorno dall'inizio della fase 2 (la guida su cosa si può fare), i numeri del bollettino quotidiano sul coronavirus in Lombardia continuano a migliorare anche se di poco rispetto a sabato 2 maggio

I nuovi contagi e i morti

, quando l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 533. Sono 42 i decessi registrati, che portano il totale a 14.231, contro i 47 del giorno prima.

La Regione ha comunicato che per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile.

Calano di 13 unità, a 532, i ricoverati in terapia intensiva, pari a mentre aumentano di 80 unità i ricoverati non in terapia intensiva, pari a 6.609. I tamponi effettuati 410.857 (+7.155), i dimessi 52.773 (+417).

Il bollettino di Milano e provincia

Sono in calo i dati del contagio nella provincia di Milano dove il totale dei positivi al coronavirus ha superato le 20.000 unità (20.068) con un aumento di 118 nuovi casi di cui 41 a Milano città. Sabato c'erano stati 249 nuovi casi di cui 115 in città, ma i tamponi processati erano stati circa 6.000 in più.

Poche le variazioni nelle altre province lombarde, con la situazione sotto controllo a Brescia (13.028, +29), a Bergamo (11.453, +59) e a Cremona (6.106, +18). Per il secondo giorno consecutivo, nessun nuovo contagio a Sondrio.

I dati provincia per provincia: grafico