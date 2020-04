Coronavirus, a Milano città rallenta la crescita: +56 casi

Continua a rallentare il contagio coronavirus a Milano città, dove i casi sono aumentati di 56 nelle ultime 24 ore (mercoledì erano stati +86). A comunicarlo giovedì 30 aprile la Regione durante la diretta di aggiornamento sull'emergenza sanitaria in corso. In totale nella città metropolitana i casi salgono a 19.337 con 216 nuovi contagi, anche questi in calo rispetto a mercoledì quando erano stati +284.

In Lombardia, invece, sono stati scoperti 598 nuovi casi (il totale dei casi è arrivato a 75.732) a fronte di 11.048 tamponi effettuati (che in totale arrivano a 376.943). Continua a diminuire anche la pressione sugli ospedali: sono -29 rispetto a mercoledì le persone ricoverate in terapia intensiva e -286 quelle in altri reparti. Buone notizie anche sul fronte dimessi, che aumentano di 819. I decessi purtroppo sono altri 93, meno di mercoledì (+104) e martedì (+126).

I casi provincia per provincia

La provincia lombarda con più casi di Covid continua a essere Milano con 19.337 positivi (+216), seguono Brescia 12.861 (+55), Bergamo 11.313 (+22), Cremona 6.037 (+14), Monza e Brianza 4.704 (+30), Pavia 4.349 (+69), Como 3.244 (+37), Mantova 3.175 (+19), Lodi 2.966 (+7), Varese 2.667 (+48), Lecco 2.274 (+9) e Sondrio 1.180 (+37).

