Coronavirus, contagi a Milano: sfondata quota 3.400. Gallera: "Attenzione alta per mesi"

Sono arrivati a quota 3.406 i casi di Coronavirus a Milano. E sommando i dati di tutta la Città Metropolitana il totale balza a oltre 8.300 (8.329) un aumento di 3.233 casi in soli sette giorni. A preoccupare sono i dati di Milano: negli ultimi 10 giorni la città è cresciuta mediamente di circa 231 unità ogni 24 ore. E l'assessore Gallera avverte già che la battaglia durerà ancora tanto, con inevitabili strascichi nel futuro.

Gli aggiornamenti di lunedì 30 marzo 2020

13.15 - Hotel per la quarantena, i primi arrivi

Lavori finiti. Lunedì mattina "apre" ufficialmente l'hotel Michelangelo a Milano, l'albergo in stazione Centrale che il comune ha deciso di trasformare in una struttura con 300 posti letto dedicata esclusivamente ai pazienti positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo, con un post Facebook, è stato l'assessore all'urbanistica, Pierfrancesco Maran. "Parte oggi il servizio per aiutare chi ha bisogno della quarantena - ha scritto -. Ci abbiamo lavorato duramente negli ultimi 10 giorni e oggi siamo in grado di partire con un progetto che, a detta degli esperti, affronta uno dei punti più critici di questa fase del coronavirus: evitare i contagi familiari".

12.20 - Contagio zero a fine aprile?

Obiettivo seconda metà di aprile. In regione Lombardia si potrebbe arrivare al contagio zero verso la fine del mese prossimo. A certificarlo è l'Einaudi Institute for Economics and Finance, un centro di ricerca universitaria di Roma che sta lavorando quotidianamente a delle proiezioni su un'ipotetica fine dell'emergenza, o almeno della prima fase. Gli esperti dell'Eief stanno "manipolando" i dati su contagi, morti, decessi e ricoveri che ogni giorno vengono forniti a livello nazionale dalla protezione civile e si stanno concentrando sulle variazioni, positive o negative che siano. Il calcolo è puramente indicativo, perché ci sono troppe incognite in ballo, ma può fornire un primo orizzonte temporale. Stando allo studio dell'istituto Einaudi per la Lombardia il primo giorno con zero nuove diagnosi da Covid-19 potrebbe essere il 22 aprile, mentre in tutta Italia la "stabilizzazione" dovrebbe arrivare a metà maggio.

11.16 - Muore un altro medico

Ancora un dottore di medicina generale, Roberto Lovotti, di San Giuliano, si è spento per le complicanze dovute al coronavirus. Vasto il cordoglio dei suoi pazienti, increduli alla notizia. Aveva 70 anni.

9.30 - Gallera: "Dovremo abituarci a uno stile di vita diverso"

Gulio Gallera, intervistato lunedì mattina da "Mattino cinque", prova a guardare oltre l'emergenza Coronavirus, gettando un occhio a quando divieti, restrizioni e "quarantena" saranno finiti. E sottolineando come l'attenzione dovrà restare alta per "molti mesi". "Fra qualche settimana, se le cose vanno bene, ricominceremo", ha auspicato l'assessore. Ma con un grosso "ma": "Dovremo probabilmente abituarci ad un modo di vita diverso - ha riflettuto -. Probabilmente girare con la mascherina, aver maggiore distanziamento sociale, magari ristoranti con meno tavoli. Quello che stanno vivendo in Cina sono le infezioni di ritorno, cioè persone che arrivano da fuori, portano il virus e il virus ricomincia a circolare. Quindi - ha evidenziato - è chiaro che finché non avremo un vaccino dovremo adottare modalità di comportamento a cui non eravamo abituati".

7.05 - Focolaio al centro accoglienza

Sono in tutto nove le persone contagiate dal Coronavirus al centro accoglienza di via Corelli/Aquila, a Milano. La struttura è destinata a diventare un Centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Otto i migranti contagiati (quattro trasferiti altrove, quattro in quarantena in via Corelli), a cui si è aggiunto il direttore della struttura (in quarantena domiciliare). La situazione comunque non preoccupa ed è sotto controllo.

5.04 - Tesoretto del Governo, Milano: "Briciole"

Il Comune di Milano, per bocca dell'assessore al bilancio Roberto Tasca, non è soddisfatto delle due decisioni economiche prese dal Governo sabato sera. Per Tasca, si tratta di pochissimi soldi destinati a Milano, che invece, al centro dell'emergenza Coronavirus così come tante altre città del Nord Italia, avrebbe meritato di più.

1.35 - La corsa della Regione per creare posti di terapia intensiva

"Oggi abbiamo superato ampiamente i 1.600 posti letto in terapia intensiva, partendo da 724. Qualcosa che non credo abbia eguali in nessun sistema sanitario". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, domenica pomeriggio nella diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il sull'emergenza coronavirus.

In tutta la Lombardia il trend è ancora in aumento, anche se la curva dei nuovi casi sembra essersi leggermente appiattita. Secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione nel pomeriggio di domenica 29 marzo i casi totali sono aumentati di 1.592 unità arrivando a oltre 41mila (41.007). In totale ci sono stati 461 nuovi ricoverati nelle strutture ospedaliere (il totale ora è di 11.613) ma i reparti di terapia intensiva hanno accolto solo 9 pazienti in più (1.328). I morti sono saliti a quota 6.360 e sono aumentati di 416 unità in 24 ore. I guariti, invece, hanno oltrepassato quota 9mila (9.255) e sono aumentati di 293 in un solo giorno.

Le province più colpite dal Coronavirus

Nella giornata di domenica 29 marzo la provincia più colpita dal Coronavirus è quella di Bergamo (8.527 casi). Seguono Milano (8.329), Brescia (8.013) e Cremona (3.762). Successivamente ci sono Monza e Brianza (2.265), Lodi (2.057), Pavia (1.974), Mantova (1.550), Lecco (1.381), Como (1.014), Varese (812) e Sondrio (422).

