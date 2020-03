Coronavirus, ancora troppi morti a Milano e in Lombardia. Si cerca un test su "ampia scala"

Altra giornata di guerra al Coronavirus quella di martedì 31 marzo per Milano e la Lombardia, che da ormai più da un mese fanno i conti con la lotta all'epidemia di Covid-19.

Gli ultimi aggiornamenti hanno aperto qualche piccolo spiraglio di luce, con il trend dei contagi che sembra aver finalmente confermato il suo rallentamento. Gli accessi ai pronto soccorso, il numero dei nuovi positivi e i ricoveri in terapia intensiva calano, anche se continua ad essere troppo alto il dato sui morti, con 458 vittime soltanto nelle 24 ore tra domenica e lunedì.

La guerra, come più volte l'hanno ribattezzata i vertici regionali, non è comunque finita e quegli stessi vertici regionali hanno già ufficiosamente confermato che divieti e restrizioni andranno avanti almeno fino a metà aprile. E intanto si cerca un test per il Covid-19 su "ampia scala".

Gli aggiornamenti di martedì 31 marzo 2020

9.36 - Morelli: "Milano zona economica speciale"

"La Lega milanese riprende l’indicazione del segretario Matteo Salvini di riconoscere Milano Zona economica speciale per evitare delle perdite irreparabili che pagheremmo a livello locale ma anche nazionale". Lo scrive in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

8.05 - Morto operatore della clinica Città Studi

Clinica Città Studi in lutto. Nelle scorse ore si è spento a causa del Coronavirus, Miguel Angel Pachas Mora, 53 anni, origini peruviane, una moglie e tre figli. I suoi colleghi hanno voluto dedicargli un ultimo saluto, commosso e commovente. "Caro Miguel, è un brutto momento per lasciarci, oggi più che mai abbiamo bisogno di te - scrivono -. Sentiamo ancora riecheggiare il tuo nome nel corridoio della radiologia, “Miguel!, Michelangelo!, Pachas!”. È uno di noi che grida il tuo nome certo che tu accorra a dare manforte".

Ci rimane il tuo senso di appartenenza alla famiglia, alla tua comunità, alle tue radici. Ci rimangono i pazienti che chiedono e chiederanno di te. Ci rimane un senso di colpa per non averti ringraziato abbastanza. Ci rimane un enorme senso di vuoto - concludono -, la certezza che nulla sarà come prima. Senza di te, senza il tuo “aiuto”. Ciao Miguel. I tuoi colleghi di lavoro".

4.00 - Caccia ai test per il Covid

"Una task force di esperti della Lombardia ha avviato una valutazione scientifica su più di 100 diverse tipologie di test commerciali per la determinazione degli anticorpi che si sviluppano a seguito dell’infezione da Coronavirus, al fine di estendere le possibilità di screening su ampi strati della popolazione”. Lo hanno fatto sapere Fontana e Gallera, lasciando intendere che si sta quindi cercando un test in grado di dare risposte su "ampia scala"..

“Si tratta di un primo passo – hanno aggiunto - volto all'identificazione delle proposte diagnostiche che diano le migliori garanzie di specificità, sensibilità, semplicità d'uso ed alta velocità e capacità di essere processati. La Lombardia metterà a disposizione i risultati di questa analisi in ambito nazionale ed internazionale”.

3.00 - Coronavirus, sempre meno persone in strada

I lombardi si muovono sempre meno. I rilevamenti degli spostamenti, elaborati in base al cambio delle celle telefoniche degli smartphone, mostrano un continuo e costante calo degli spostamenti nel territorio lombardo come certificano i dati ricevuti lunedì dalla regione.

"Il dato di ieri della mobilità lombarda è del 24%, in calo rispetto alla precedente domenica", le parole del vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Anche calcolando che abbiamo avuto un'ora in meno, a causa del passaggio all'ora legale - ha aggiunto - è un dato molto basso visto che la domenica prima era del 26%".

1.01 - Posti in ospedali (vuoti) e hotel per le quarantena

Regione Lombardia ha stanziato 11 milioni di euro per trovare posti letto per la quarantena di pazienti che non possono svolgere il loro "periodo di osservazione" in ambiente protetto a casa. "Questi pazienti potranno usufruire di un periodo di osservazione in ambiente protetto, all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie non utilizzate, aree ospedaliere o di altre strutture ricettive, alberghi, adeguatamente attrezzate di presidi sanitari idonei - hanno spiegato il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera -. Saranno le Ats, attraverso avvisi pubblici, ad individuare i gestori di strutture disponibili che possano offrire tale servizio, in cambio di una retta giornaliera massima di 150 euro”.

Ai pazienti viene misurata regolarmente, due volte al giorno, la temperatura corporea e la saturazione di ossigeno. Saranno utilizzati - ha fatto sapere il Pirellone - reparti ospedalieri di strutture pubbliche o private - anche solo autorizzate - al momento non utilizzati e dotati di impianti di gas medicali adeguati, ovvero strutture sociosanitarie, anche solo autorizzate, dotate di impianti di gas medicali adeguati. Possono altresì essere utilizzate strutture all’interno di altre strutture ricettive

Coronavirus, contagi e morti in regione Lombardia

Sono arrivati a 42.161 i contagiati da Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento di 1.154, rispetto ai 1.592 del giorno precedente. I ricoverati sono 11.816, con un aumento di 202 nell'ultimo giorno, che è comunque minore dei 461 del giorno precedente. Il dato della terapia intensiva fa segnare un +2, che porta il totale a 1.330 pazienti. "È un +2 totale degli spazi che vengono occupati", aveva però chiarito Gallera, spiegando che il dato è una differenza tra i nuovi posti occupati e i posti che si liberano ogni giorno "per persone che decedono e persone che vengono dimesse".

I morti toccano la tragica quota di 6.818 in Lombardia, con 458 vittime nell'ultimo giorno. I guariti totali arrivano a 10.337, con 1.082 dimissioni dagli ospedali nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, Milano prima provincia per contagi

La prima provincia lombarda per contagi è Milano con i suoi 8.667 positivi, in aumento di 347 rispetto a domenica, mentre nelle 24 ore precedenti l'aumento era stato di 546.

A Bergamo i casi sono 8.664, 8.213 a Brescia, 1.061 a Como, 3.788 a Cremona, 1.437 a Lecco, 2.087 a Lodi, 2.362 a Monza, 1.617 a Mantova, 2.036 a Pavia, 446 a Sondrio e 866 a Varese.

Nella sola città di Milano i contagiati sono 3.560, in aumento di 154 nell'ultimo giorno. "Ieri - aveva commentato lunedì Gallera - l'aumento era di 247, quindi c'è una buona riduzione".

