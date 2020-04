Coronavirus, a Milano continuano a crescere i contagi e la curva preoccupa la Regione

Non si ferma il coronavirus a Milano. L'agente patogeno arrivato dalla Cina sta proseguendo la sua marcia soprattutto all'ombra della Madonnina dove i contagiati continuano a crescere nonostante il passare dei giorni. Secondo l'ultimo bollettino reso noto dalla Regione nel pomeriggio di domenica 5 aprile i casi sono cresciuti di 171 unità nelle ultime 24 ore arrivando a quota 4.533. Allargando il focus alla Città Metropolitana (la provincia italiana più colpita), si evince che i casi sono diventati 11.230.

E il dato della metropoli lombarda adesso preoccupa anche la Regione: "Il dato su Milano ancora non ci fa stare tranquilli - ha evidenziato l'assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa -. La curva sale e si stabilizza, è preoccupante. Ancora non abbiamo dato un netto indirizzo alla linea dei contagi, lo sforzo deve essere più determinato".

In tutta la Regione, invece, il contagio sembra aver rallentato: a fronte di 8.107 tamponi analizzati sono state trovate positive 1.337 persone. Le persone ricoverate negli ospedali sono 13.326 e 1.317 di queste si trovano nei reparti di terapia intensiva (i ricoveri totali sono diminuiti di due unità e quelli di terapia intensiva di nove). Ancora monstre il numero dei morti: in 24 ore il virus ha ucciso 249 persone.

Gli aggiornamenti di lunedì 6 aprile

Coronavirus, l'esplosione di contagi nelle Rsa: cos'è successo

Pazienti Covid-19 "a bassa intensità" nelle Rsa lombarde per liberare posti letto negli ospedali: una decisione della giunta regionale lombarda, datata 8 marzo, che potrebbe essersi rivelata un vero e proprio boomerang sanitario. Potrebbe avere infatti provocato l'esplosione di contagi in alcune Rsa, tutt'altro che preparate ad accogliere pazienti contagiati dal Coronavirus e luoghi in cui sono già presenti persone in gran parte con altre patologie, soggetti fragili che bisognerebbe proteggere in ogni modo.

Mascherine obbligatorie: "Un messaggio forte, non bisogna allentare la tensione"

"Era importante dare messaggio forte e preciso. I numeri sono più favorevoli, ma non bisogna allentare la tensione si deve continuare a stare a casa". Così l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, spiega Ad Agorà il senso dell'ordinanza regionale che prevede l'uso della mascherina quando di esce da casa.

"Le stiamo iniziando a distribuire nei luoghi nevralgici, inizieremo con 3 milioni e mezzo ma continueremo. Chi non ce 'ha può usare un altro indumento idoneo, come una sciarpa".

I casi provincia per provincia

È ancora Milano la provincia più colpita dal Coronavirus nella giornata di domenica 5 aprile, i casi registrati sono 11.230. Seguono Bergamo (9.712), Brescia (9.340), Cremona (4.233), Monza e Brianza (3.046), Pavia (2.619), Lodi (2.255), Mantova (2.044), Lecco (1.678), Como (1.384), Varese (1.191) e Sondrio (591).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.