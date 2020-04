Coronavirus, a Milano continuano a crescere i contagi: le persone colpite sono 4.645

È l'ennesima giornata di lotta al coronavirus quella di martedì 7 aprile. All'ombra della Madonnina, secondo l'ultimo bollettino reso noto dalla Regione, i casi sono arrivati a quota 4.645 e sono cresciuti di 112 unità in 24 ore; in tutta la Città Metropolitana, invece, sono 11.538 (+308). Un aumento sostenuto, in controtendenza rispetto a quello regionale: in tutta la Lombardia, a fronte di 5.005 tamponi, sono state trovate 1.079 nuove persone positive, il numero più basso dopo il 31 marzo quando furono riscontrati 1.047 nuovi casi analizzando 3.583 tamponi. Il totale dei casi lombardi? 51.534.

In tutta la Regione, inoltre, è calato il numero dei pazienti che si trovano negli ospedali: 13.257 contro i 13.326 di domenica, è invece cresciuto di 26 unità il numero di malati che si trovano nei reparti di terapia intensiva (il totale è 1.343). Crescono, invece, i decessi: i dati ufficiali dicono che sono morte 9.202 persone; in una sola giornata il virus ha spezzato 297 vite.

Coronavirus, gli aggiornamenti di martedì 7 marzo

Mascherine gratis: la situazione

Dopo il caos sulle mascherine di lunedì mattina — domenica sera la Regione aveva lasciato intendere che i dispositivi di protezione sarebbero stati disponibili gratuitamente l'indomani — l'assessore al bilancio Caparini ha spiegato che "entro la fine di questa settimana saranno distribuite in tutta la Lombardia 3,3 milioni di mascherine, dispositivi da destinare gratuitamente ai cittadini".

Lombardia: non diminuiscono gli spostamenti

Nella giornata di domenica gli spostamenti in Lombardia sono aumentati dell'1%. Il dato, estrapolato attraverso i cambi di celle alle quali si agganciano i telefoni cellulari, è stato comunicato dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala.

Spostamenti che, secondo il politico regionale, sarebbero imputabili non a "necessità lavorative" ma al "bel tempo". Questo perché i movimenti maggiori si sono verificati "alle 12, alle 18 e cosa strana anche alle 23: un picco di movimenti anomalo che stiamo cercando di analizzare e ci ha sorpreso".

L'appello del vicepresidente Sala è quello "di non vanificare gli sforzi uscendo in maniera sconsiderata per corsette o passeggiate che si possono evitare. Capisco che con il bel tempo si faccia fatica a restare in casa, ma è troppo importante limitare qualsiasi contatto con altre persone. I dati ci dimostrano che le misure fin qui adottate stanno portando i frutti sperati".

Grafico - Gli spostamenti dei Lombardi, fonte: Regione Lombardia.

Tutti i dati

I casi provincia per provincia

È ancora Milano la provincia più colpita dal Coronavirus nella giornata di lunedì 6 aprile, i casi registrati sono 11.538. Seguono Bergamo (9.815), Brescia (9.477), Cremona (4.260), Monza e Brianza (3.157), Pavia (2.700), Lodi (2.278), Mantova (2.084), Lecco (1.712), Como (1.473), Varese (1.293) e Sondrio (614).

