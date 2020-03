Coronavirus, a Milano crescita costante: positivo anche un detenuto a San Vittore

La crescita del numero di casi di Covid-19 a Milano e provincia cresce in modo lieve ma costante, per questo tutti i cittadini sono chiamati a un atteggiamento particolarmente virtuoso, per far sì che la situazione sanitaria non diventi allarmante con una diffusione ancora più forte del contagio. Queste in sintesi le parole dell'assessore regionale al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa del 17 marzo per l'aggiornamento sull'emergenza in corso. Tra i contagiati risulta anche un giovane detenuto del carcere di San Vittore.

Positivi anche quattro detenuti lombardi

Il ragazzo, 19 anni, originario del Ghana, dopo aver fatto il tampone, è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. In questi giorni sono risultati positivi al Covid-19 anche due detenuti del carcere di Pavia e un detenuto di Voghera (Pv), oltre a due medici del carcere di Brescia. Ad affermarlo fonti di polizia penitenziaria.

La situazione in Lombardia

Nel frattempo l'avanzata del coronavirus continua in tutta la Lombardia, dove i casi martedì 17 marzo sono arrivati a 16.220 (+1.571 rispetto a lunedì). In aumento anche i morti che hanno toccato quota 1.640 (+220 in una sola giornata) e le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: 849 (56 unità in più in una sola giornata). "La battaglia è ancora lunga", ha dichiarato Gallera.

Per fortuna ci sono anche delle buone notizie. Perché martedì è stato il giorno delle donazioni con un totale di 30 milioni di euro per affrontare la lotta al Covide-19 offerti da Silvio Berlusconi, Giuseppe Caprotti e Moncler, che ne hanno donati 10 a testa. La Regione Lombardia, oltre a loro e a fondazioni come Invernizzi e Veronesi, ha voluto ringraziare anche i cittadini lombardi per aver dimostrato la propria generosità e tutti i volontari del 118 che giorno e notte svolgono un lavoro straordinario. Diverse le manifestazioni di solidarietà nei confronti della Lombardia e dell'Italia in molti paesi: "Il mondo si stringe attorno a noi", ha detto Gallera.





