Milano, Sala ha annunciato che il bonus bici (fino a 500 euro) sarà retroattivo al 4 maggio

Il decreto sugli incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini potrebbe essere retroattivo al 4 maggio. Ad annunciarlo il sindaco di Milano nel suo videomessaggio sui social di questa mattina in cui fa il punto sulle misure del governo a favore della micromobilità.

“Dall’inizio – ha raccontato – ho chiesto alla task force di Colao e poi ho iniziato a rompere le scatole alla ministra De Micheli di mettere a disposizione un bonus per chi acquista bici o monopattini. La ministra ieri (mercoledì, ndr) ha confermato che ci saranno questi bonus vanno fino a 500 euro. Qui il punto di attenzione è che il decreto dovrebbe essere retroattivo al 4 maggio vi terrò informati”.

Il sindaco plaude a queste misure “in linea col nostro invito” anche se rivolge un invito ai ciclisti. “Io sto dalla vostra parte, è evidente, però le regole sono regole. Per cui col rosso non si passa, in contromano non si va, perché questo è il momento in cui tutti dobbiamo darci una mano”.

Il video del sindaco Sala

La città di Milano sta molto investendo sull'uso della bici. Per questo sono iniziati i lavori per aprire 23 chilometri di nuove piste ciclabili.

Da Milano a Sesto in bici

La prima nuova strada dedicata alle bici partirà da piazza San Babila e arriverà fino a Sesto Marelli, attraversando corso Venezia, corso Buenos Aires e viale Monza.

Sarà fatto "tutto solo in segnaletica", ha chiarito Granelli. In corso Venezia le auto in sosta saranno spostate più verso il centro della carreggiata - lasciando una sola corsia ai veicoli in transito - e la ciclabile sorgerà ai due lati, così come in corso Buenos Aires, "dove ci sarà anche più spazio per i pedoni".

In viale Monza, invece, la ciclabile sarà fatta "attorno allo spartitraffico", con la verniciatura dell'asfalto e "dei paletti in gomma per separare le bici dalle auto". E proprio per garantire la massima sicurezza ai ciclisti, agli incroci ci sarà una "casa avanzata delle bici": "Ci saranno due linee d'arresto, una per le bici e una per le auto che si fermano prima - ha sottolineato l'assessore -. Quando ci si ferma, partono prima le bici e le auto seguono dietro".

Foto - La ciclabile in viale Monza

Ciclabili a Bisceglie e Isola (contromano)

Lavori in corso anche tra Bande Nere e Bisceglie, con il comune che troverà posto alle bici in viale Legioni Romani, via Berna e via Zurigo. "La ciclabile sarà tra il marciapiedi e la zona per la sosta, che sarà a lisca di pesce", ha annunciato Granelli, specificando che così i ciclisti saranno "protetti" proprio dalle macchine in sosta.

E agli "incroci ci saranno allargamenti dei marciapiedi, così che il pedone possa attraversare in sicurezza".

Foto - La ciclabile e i 'nuovi' parcheggi

Largo ai ciclisti anche tra Isola e Monumentale. "Useremo il cavalcavia Bussa e poi scendendo in via Quadrio, che è una strada a senso unico. Le bici andranno in un senso insieme con le auto in zona 30 - ha fatto sapere Granelli - e nell'altro senso in contromano, ma protetti tra il marciapiede e le auto in sosta".

Foto - La ciclabile contromano all'Isola

Le ciclabili nei controviali

Altro spazio per i ciclisti verrà poi trovato nei controviali. L'assessore Granelli ha parlato di "viale Zara, Fulvio Testi, viale Certosa, via Faenza, Famagosta, Cermenate" e ancora "viale Romagna, Campania, Molise".

L'idea è dedicare quasi esclusivamente i controviali alle bici, costringendo le macchine a moderare la velocità. "Nei controviali ci saranno le zone 30 - ha concluso l'esponente di palazzo Marino -, così i ciclisti possono percorrerli in sicurezza".