Coronavirus, ancora controlli per le strade di Milano ma i "furbi" sono meno del 2%

Proseguono i controlli per contenere l'emergenza coronavirus delle forze dell'ordine sulle strade della Città Metropolitana di Milano. Polizia, Locale, finanza e carabinieri, nella giornata di martedì 28 aprile, hanno fermato 13.437 persone.

I furbi? Sono sempre pochi: anche martedì le persone intercettate (e multate) che si sono mosse senza un reale motivo sono state 258, meno del 2%. Inoltre non è scattata nessuna denuncia per falsa dichiarazione e non è stata intercettata nessuna persona che ha violato la quarantena.

Controlli sulle strade ma anche nei negozi: le forze di polizia hanno controllato anche 4.418 esercizi commerciali. I titolari denunciati sono stati lo 0,15%: solo sette.