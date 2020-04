Coronavirus, Sala: "Anche i piccoli assembramenti in cortile sono un danno per tutti noi"

"I dati in nostro possesso dimostrano che la grandissima maggioranza delle persone che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Al contempo deve essere chiaro che i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza, in un cortile condominiale non sono consentiti, ma soprattutto sono un danno per tutti noi". Lo ha affermato nella mattinata di lunedì 13 aprile, Pasquetta, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui social. E proprio a Pasqua, in via Bolla, alcuni abitanti abusivi hanno dato vita a una grigliata, terminata con l'arrivo delle forze dell'ordine.

A Milano, nonostante le limitazioni alla mobilità imposte per il contenimento della diffusione del coronavirus, "la gente in giro in effetti c'è, ma i controlli dimostrano che le persone che fermiamo sono quasi tutte in regola. La percentuale di persone non in regola è veramente bassa, intorno al 5%". Lo ha detto Marco Ciacci, comandante della polizia locale di Milano, nel video pubblicato da Sala. Le persone controllare "sono autorizzate per lavoro o altre necessità e si muovono per fornire servizi essenziali".

Nel weekend di pasqua la polizia locale ha effettuato 2.171 controlli per verificare il rispetto di Dpcm e ordinanze relative al Coronavirus. In particolare, sono stati 254 i controlli effettuati tra venerdì e domenica, all'interno di aree verdi e parchi. Durante il giorno di Pasqua la Polizia Locale di Milano ha utilizzato anche alcuni droni del Comune in un'attività congiunta con i Carabinieri e la Guardia di Finanza che si è svolta nei parchi Forlanini e Monte Stella e che prosegue oggi, pasquetta, nei parchi Lambro e Trenno.