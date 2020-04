Coronavirus, 1 maggio e rischio 'libera tutti': Milano sorvegliata, vie controllate e droni

Proprio come a Pasqua e Pasquetta. Forse ancora di più. La polizia locale di Milano si appresta a pattugliare le strade cittadine nell'imminente ponte del Primo maggio, che potrebbe essere l'ultimo weekend di lockdown totale a causa del Coronavirus, prima della moderata ripartenza fissata con la fase 2 per il 4 maggio.

Proprio la vicinanza al lunedì della "nuova normalità" - così l'hanno ribattezzata i vertici regionali - potrebbe spingere i milanesi a credere, sbagliando, in una sorta di "libera tutti" tra venerdì e domenica.

“È importante che tutti si ricordino che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta 'Fase 1' - ha sottolineato il comandante della polizia locale di Milano, Marco Ciacci -. Parchi e aree verdi non sono dunque accessibili per nessuna ragione e gli spostamenti al di fuori del comune sono vietati se non motivati da comprovate esigenza lavorative, di salute o di necessità”.

Quindi quello dei ghisa sarà un ponte del Primo maggio all'insegna dei controlli - come già successo durante le feste di Pasqua - per verificare che il lockdown venga rispettato. In strada ci saranno 1.500 agenti e - ha fatto sapere palazzo Marino - "l'attenzione sarà concentrata sui parchi, anche mediante l'utilizzo di droni, e sulle principali vie di accesso e uscita della città" per evitare potenziali esodi da Milano.

Un richiamo a tenere alta l'attenzione è arrivato anche da Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza. "Il loro ruolo è fondamentale nei prossimi tre giorni e all’avvio della cosiddetta ‘fase 2’ che comincerà il 4 maggio - ha detto riferendosi agli agenti della regione -. Non deve passare tra i cittadini il messaggio ‘liberi tutti’. La ripartenza sarà graduale e i controlli saranno quanto mai necessari".