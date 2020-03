Coronavirus, scattano i controlli in Stazione Centrale a Milano: ecco la situazione

Sono scattati i controlli per i viaggiatori in partenza alla Stazione Centrale di Milano. Le persone vengono controllate agli ingressi del binario dove è stato predisposto un desk in cui agenti della Polfer e Esercito controllano le partenze e fanno compilare le autocertificazione in cui specificano da dove arrivano, dove sono diretti e per quali motivi stanno viaggiando.

Non si è creato nessun assembramento ma una lunga fila di persone: non tutti hanno con sé il foglio compilato e per riempire i campi è necessario qualche minuto.

Coronavirus, chi si può spostare?

Il decreto firmato dal presidente del consiglio domenica 8 marzo recita che bisogna "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita" tranne che per "spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti di salute".

Tradotto? Ci si può spostare ma i viaggi dovranno essere motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute. In breve: se dovete andare al lavoro potete farlo, stessa cosa se dovete fare la spesa o acquistare farmaci. Se volete spostarvi per fare una passeggiata non è espressamente vietato ma è caldamente sconsigliato. E quindi da evitare.