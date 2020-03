Coronavirus, controlli della polizia su statali, provinciali e autostrade

Controlli di polizia su statali, provinciali e autostrade. È quanto accade lunedì 9 marzo in tutta la Regione, con lo scopo di fare rispettare le misure del Dpcm per il contenimento del coronavirus in Lombardia, che per decreto dall'8 marzo al 3 aprile è stata dichiarata zona rossa.

I controlli della Polstrada, a carattere sporadico, non prevedono al momento posti di blocco con pattuglie fisse. Gli automobilisti fermati devono compilare un'autocertificazione nella quale specificano provenienza, destinazione e ragione del proprio viaggio. L'obiettivo è quello di limitare gli spostamenti all'interno del territorio. Nel frattempo alla Stazione Centrale di Milano sono scattate le verifiche ai gate, dove i passeggeri in partenza devono compilare un'autocertificazione giustificando i propri spostamenti. Anche negli aeroporti milanesi, dove sono stati cancellati 160 voli, i viaggi vengono consentiti solo per motivi di lavoro o di salute.

Coronavirus, chi si può spostare?

Il decreto firmato dal presidente del consiglio domenica 8 marzo recita che bisogna "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita" tranne che per "spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti di salute". I viaggi quindi dovranno essere motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure da motivi di salute.