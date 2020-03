500 vigili in strada, sospese le multe per sosta ma controlli nei parchi: i vigili durante il Coronavirus

Sono diminuiti i servizi in cui è impegnata la polizia locale di Milano, durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus. I vigili sono stati "riorganizzati" in modo massiccio e, con l'evolversi repentino dei decreti e delle ordinanze, devono necessariamente "tenere il passo" delle restrizioni che via via vengono introdotte.

Ne ha parlato l'assessora alla sicurezza Anna Scavuzzo durante una commissione "ad hoc" a Palazzo Marino, svoltasi però in video conferenza con i consiglieri comunali, illustrando il servizio in essere in queste settimane. Tra i servizi sospesi il controllo normale della sosta su strada, anche se si continuano a sanzionare le violazioni più intollerabili come l'utilizzo di un posto auto per disabili non proprio oppure una sosta che intralcia i mezzi pubblici.

Sospesi anche i servizi di vigilanza sui lavori stradali (quasi tutti sospesi) e i mercati all'aperto (sospesi). I controlli dei vigili si concentrano sui luoghi di aggregazione e sulla verifica delle chiusure dei negozi (oggi molto più rispettate rispetto all'inizio). Due unità (a turno) si occupano del rispetto generale della quarantena. In tutto sono 240 gli equipaggi distribuiti sulle 24 ore, quasi tutti in auto o in moto. Per ogni turno sono operative 400-500 unità, oltre ai circa 500 vigili in ufficio (che devono espletare le pratiche necessarie al funzionamento delle attività) e a 730 vigili in smart working. Tutti i vigili sono dotati di mascherine chirurgiche e anche di tipo ffp2 e ffp3 se si relazionano con altri (in caso di controlli, arresti o fermi). Ed è stato "rafforzato" il kit per i Tso, con mascherine, guanti e visiera, in dotazione al reparto mobile.

I controlli della polizia locale durante l'emergenza

Nei parchi, i vigili dal 18 marzo hanno allontanato 1.400 persone. Hanno poi effettuato 14.750 rilevazioni e verifiche nei negozi (con 105 sanzioni), 337 rilevazioni sull'abusivismo commerciale (con 9 sequestri), 855 rilevazioni telefoniche sull'obbligo di quarantena (con nessuna violazione), 415 persone controllate in strada (con 5 denunciati per inosservanza dell'articolo 650 del codice penale).