Coronavirus, il virus sembra perdere forza in Lombardia ma accelera a Milano: i dati

Il coronavirus sembra rallentare in Lombardia ma nel frattempo sembra aver accelerato a Milano. Secondo l'ultimo bollettino della Regione, diffuso nel pomeriggio di giovedì 2 aprile, in tutta la Lombardia ci sono state trovate 1.292 nuove persone positive al virus (mercoledì erano state 1.565) all'Ombra della Madonnina, invece, i positivi sono aumentati di 203 unità sfondando quota 4mila (4018). E quello di giovedì 2 aprile è l'aumento più cospicuo da lunedì 30 marzo.

La situazione non è più rosea nella città metropolitana dove i casi hanno sfondato quota 10mila (10.004). Mentre in tutta la Regione il numero di casi schizzato a 46.065. Le persone guarite sono diventate 12.229 mentre i morti stanno sfiorando quota 8mila (7.960). In un solo giorno il virus arrivato dall'Asia ha ucciso 367 persone.

Coronavirus, i casi provincia per provincia

Secondo il bilancio di giovedì 2 aprile la provincia più colpita dal coronavirus è quella di Milano dove i casi sono 10.004. Seguono Bergamo (9171), Brescia (8757), Cremona (3974), Monza e Brianza (2633), Pavia (2285), Lodi (2189), Mantova (1782), Lecco (1552), Como (1205), Varese (1002), Sondrio (517).

Si può guarire con il plasma dei pazienti già guariti

Non è una tecnica del tutto nuova: è già stata utilizzata all'inizio degli anni Duemila per la Sars e, per il Covid-19, a Wuhan, epicentro cinese dell'epidemia da Coronavirus. E i risultati sembrano essere ottimi: si tratta di trasferire il plasma (la parte liquida del sangue, quella con gli anticorpi) di pazienti già guariti da Covid-19 in pazienti ancora ammalati, in un momento preciso, ovvero quando hanno bisogno di ventilazione assistita ma non sono intubati.

Al lavoro su questa tecnica una équipe di Pavia insieme ad una di Mantova. I primi risultati sono già arrivati e i medici si appellano a chi è guarito da Covid-19 affinché doni il suo plasma. Unico requisito, due test negativi nell'arco di 24 ore.