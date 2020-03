Coronavirus, biblioteche chiuse: ebook, giornali e audio libri gratis online col sistema bibliotecario

In tempi di emergenza da Coronavirus e di permanenza "forzata" a casa, il Comune di Milano ricorda che, se non si può più andare in biblioteca per leggere un libro (tra l'altro le sale lettura sono chiuse da parecchi giorni), è però possibile scaricare e-book gratuitamente dal sito MLOL, MediaLibraryOnLine, una reete di biblioteche pubbliche per il prestito digitale alla quale possono accedere tuttti gli iscritti al sistema bibliotecario milanese (http://milano.medialibrary.it oppure http://milano.biblioteche.it).

Si possono scaricare fino a tre e-book al mese, scegliendo fra 33 mila a disposizione, ma anche ascoltare gratuitamente più di 120 mila file audio tra musica e audiolibri e sfogliare giornali e riviste (7.100 testate italiane e straniere). Le tracce audio e gli e-book possono essere scaricati e portati con sé sui propri device. E altri 19 e-book sono liberamente accessibili dal sito del sistema bibliotecario milanese selezionando "Raccolte digitali" e poi "e-book della Sormani": Si tratta di titoli non più ristampati e quindi non disponibili per i lettori su carta.

Per accedere, si utilizza come username il codice fiscale, mentre la password può essere reimpostata inserendo l'indirizzo email.