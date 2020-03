Coronavirus, la tregua sembra interrotta: i casi aumentano, soprattutto a Milano. Tutti i dati

Crescono i casi di Coronavirus in Lombardia. Soprattutto all'ombra della Madonnina. Secondo l'ultimo bollettino della Regione (diffuso nel pomeriggio di giovedì 26 marzo) nel solo comune di Milano si sono registrati 310 nuovi casi in sole 24 ore: un aumento che (per il momento) non ha alcun precedente. In totale i casi di persone infettate da coronavirus sono arrivate a 2.748, ma se si allarga l'orizzonte alla città metropolitana i casi si moltiplicano arrivando a sfiorare quasi quota 7mila (6.922) con un aumento di quasi 850 unità in un solo giorno.

"Quando ho visto il dato così forte ho chiamato gli ospedali milanesi, che però non hanno evidenziato una crescita di accessi ai pronti soccorsi - ha spiegato Gallera -. Potrebbe essere che si tratti di una crescita nel numero dei tamponi fatti in questi giorni, ma non corrispondono a più ricoveri".

La situazione in Lombardia

In Lombardia i casi totali sono aumentati arrivando a quota 34.889 (+2.543 in una sola giornata). Sono aumentati anche le persone ricoverate: +655 in una sola giornata arrivando a quota 10.681, 1.263 di queste si trovano in terapia intensiva. Si sono registrati anche 387 morti in più, ma ci sono state anche 558 persone guarite.

"I numeri non rappresentano le nuove infezioni ma le nuove diagnosi — ha spiegato Carlo Federico Perno, responsabile del Laboratorio di medicina del Niguarda —. Persone che si sono infettate circa 7 o 14 giorni fa. A un aumento delle diagnosi è aumentato anche il numero dei tamponi".

Analizzando il numero di tamponi eseguiti emerge che tra mercoledì e giovedì 26 marzo sono stati eseguiti 6047 tamponi. Nell'ultima settimana (dal 19 al 26 marzo) i tamponi effettuati sono stati 38.730, circa 5.500 al giorno.

I guariti: il dato che non torna

Un dato che non torna, tuttavia, è quello delle persone che sono riuscite a sconfiggere la malattia innescata dal nuovo coronavirus. L'assessore al Welfare Giulio Gallera, durante il punto stampa sull'emergenza di giovedì 26 marzo, aveva dichiarato che "In Lombardia crescono in maniera significativa coloro che sono guariti dal Covid-19. I pazienti dimessi dagli ospedali sono arrivati a quota 7.839 con una crescita di 1.501 in un giorno".

Analizzando i dati della protezione civile, tuttavia, i guariti sono meno: circa un terzo. Il totale dei guariti comunicato da Gallera coincide con quello fornito dalla protezione civile (7.839) ma sottraendo a questo il dato di mercoledì (7.281) si evince che i nuovi guariti in tutta la Regione siano 558. Evidentemente c'è stato un errore comunicativo da parte dell'assessore al Welfare.

Fontana: "I positivi di oggi sono stati contagiati prima delle misure restrittive"

"Chi viene trovato contagiato oggi con queste analisi si è contagiato prima che entrassero in vigore le nuove misure più restrittive, quindi sono confidente nel fatto che le nuove misure applicate bloccheranno l'aumento dei contagi". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a 'Mattino Cinque', replicando a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per l'aumento di positivi al coronavirus a Milano.

"I risultati delle misure intraprese si potranno vedere più avanti"

"I risultati" delle misure intraprese in Italia contro il coronavirus "si potranno vedere soltanto un po' più avanti, sono state prese misure energiche, ma dopo un certo periodo di tempo, non nell'immediato, e quindi questo fa sì che ci siano molti contagiati. Non bisogna guardare ai singoli giorni, ma fare un po' di aggregazione, almeno vedere cosa succede di due giorni in due giorni". A dirlo, ospite di SkyTg24, Silvio Garattini, presidente e fondatore Istituto ricerche farmacologiche 'Mario Negri' di Milano.

"Finora - ha continuato - c'era speranza, perché alcuni dati dimostravano che ci fosse un risultato. Va detto che bisogna avere pazienza, non è possibile che le cose scompaiano rapidamente. In Lombardia sembrava andasse bene, ora ascoltiamo i dati, ma non affrettiamoci a fare commenti frettolosi".

Diminuiscono gli spostamenti

Nei giorni del coronavirus sono diminuiti gli spostamenti dei cittadini lombardi. Il fatto emerge dai dati rilevati attraverso i cambi di celle alle quali si agganciano gli smartphone quando sono in movimento. "Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati sulla giornata del 25 marzo – spiega il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala – i numeri mostrano un significativo calo".

Le rilevazioni sono effettuate quotidianamente elaborando i dati forniti dalle compagnie telefoniche operative sul territorio lombardo.

"Siamo al 36% degli spostamenti – sottolinea il vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala – e il dato ci conforta perché ci fa capire che i lombardi continuano ad attenersi alle rigide, ma fondamentali, restrizioni che abbiamo dovuto adottare per contenere il diffondersi del contagio".

Grafico - Gli spostamenti dei Lombardi, dato al 25 marzo 2020

come varia la curva dei nuovi contagi in Lombardia

Negli ultimi giorni in Lombardia si stanno intravedendo gli effetti delle misure varate dal governo e dalla Regione: la percentuale di nuovi contagiati (anche se cresciuta nella giornata di giovedì 26 marzo) sta lentamente scendendo rispetto a inizio mese. Ciò non vuol dire che non ci sono nuovi casi ma che il virus, seppure in crescita, sta procedendo meno rapidamente rispetto alle scorse settimane.

Coronavirus, i contagi nelle province lombarde

La provincia lombarda in cui si registrano più casi di Coronavirus nella giornata di giovedì 26 marzo è Bergamo (7548), seguono Brescia (6931) e Milano (6922). Successivamente ci sono Cremona (3370), Lodi (1968), Monza e Brianza (1750), Pavia (1685), Mantova (1250), Lecco (1159), Como (762), Varese (502) e Sondrio (325).

Nuovo modulo di autocertificazione

Nelle scorse ore il Ministero dell'Interno ha pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Lo puoi scaricare da questa pagina.