Coronavirus, donna tossisce di proposito addosso ai poliziotti durante i controlli

Vistosamente ubriaca decide di 'divertirsi' tossendo in faccia ai poliziotti che l'avevano fermata per richiedere l'autocertificazione. Una donna russa di 50 anni è stata denunciata dagli agenti della polizia ferroviaria in Stazione Centrale a Milano.

È successo attorno alle 20 di martedì, durante i controlli in uscita dallo scalo ferroviario, quello dal quale devono transitare tutti i passeggeri in arrivo. Davanti agli uomini in divisa, gli stessi che alcuni giorni fa avevano dovuto fermare un signore cinese che si era rifiutato di firmare l'autocertificazione, la donna ha presentato il documento incompleto.

Donna tossisce volontariamente sui poliziotti

A quel punto, come hanno ricostruito a MilanoToday gli uomini della polfer, la 50enne ha spiegato di essere appena tornata da casa di un amico a Segrate (Milano). Mentre parlava con loro, improvvisamente, si è scoperta la bocca che fino a quel momento era rimasta coperta da una sciarpa e ha cominciato a tossire volontariamente verso gli agenti di polizia, ben consapevole che è uno dei modi di trasmissione del coronavirus, costringendoli a immobilizzarla.

Una volta accompagnata presso l'ufficio della polfer in Centrale, i poliziotti hanno verificato le sue dichiarazioni. Si tratta di una cittadina russa residente a Milano. Le sue giustificazioni per il suo gesto non le sono bastate a evitare una denuncia per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sullo spostamento delle persone fisiche e delitti colposi contro la salute pubblica. La 50enne è stata sanzionata amministrativamente anche per il suo stato di alterazione per l'abuso di sostanze alcoliche.