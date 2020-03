Forze dell'ordine, ambulanze e polizia: corteo e Inno d'Italia a Sesto San Giovanni

Mercoledì sera, un lunghissimo corteo di auto della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Croce Rossa e altre associazioni di volontariato, ha attraversato tutti i quartieri di Sesto San Giovanni facendo risuonare l'inno di Mameli.

Tantissime le persone che hanno applaudito e ringraziato agenti e soccorritori dai balconi, incoraggiandoli per il loro preziosissimo lavoro e gridando che "tutto andrà bene". Un'iniziativa ben riuscita e molto simbolica in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza coronavirus.

"Che emozione, che spettacolo, che grande cuore che ha Sesto! Ringrazio Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Croce Rossa e associazioni di volontariato che hanno dato subito la loro disponibilità per partecipare a questo corteo molto toccante. In un momento così difficile come questo stiamo dando una grande prova di unità! Grazie a tutti, ho ancora i brividi...”, ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, presente ieri sera al corteo.

