Coronavirus, stretta col decreto del governo: cosa chiude e cosa resta aperto da oggi

Quali negozi sono aperti e quali chiusi? Quali fabbriche sono in attività? Chi può andare al lavoro e chi no? Le risposte a tutte queste domande sono contenute nel nuovo decreto del governo firmato domenica sera dal premier Giuseppe Conte - dopo l'annuncio di sabato in diretta Facebook - per cercare di arginare l'emergenza Coronavirus.

"Rallentiamo il motore produttivo del Paese - aveva detto il premier -, ma non lo fermiamo. È una decisione che si rende necessaria oggi per cercare di contenere l'emergenza". Così, ulteriore stretta ai negozi e, soprattutto alle fabbriche, che finora erano rimaste aperte.

Coronavirus, il nuovo decreto del governo

"Non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati: invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code". Aperte anche farmacie, parafarmacie e - aveva spiegato Conte - "continueremo a garantire i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, e le attività connesse a quelle essenziali".

La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile. "Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020", si legge nel testo.

Coronavirus, tutte le chiusure e le aperture

Ed è proprio nel decreto che sono specificate con precisione le aperture e le chiusure. Supermercati aperti, senza restrizioni d'orario calate dall'alto. Benzinai aperti. Rimangono aperte edicole e tabaccai, oltre ai servizi d'informazione. Restano operative anche l'industria delle bevande, le industrie alimentari, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l'industria tessile ma solo legata strettamente agli indumenti di lavoro, e poi anche determinate attività legate all'idraulica, all'installazione di impianti elettrici e di riscaldamento.

Non si fermano ovviamente le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, né la pulizia e il lavaggio delle aree pubbliche. Con molte limitazioni già presenti nelle scorse settimane operative le attività bancarie e postali, corrieri operativi. Restano aperti gli studi di avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti.

Non si ferma il trasporto ferroviario di merci, il trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e ovviamente nemmeno il trasporto di merci su strada.

Coronavirus, l'elenco delle attività aperte

Nel decreto è presento un elenco di 80 attività che continueranno a rimanere aperte:

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Pesca e acquacoltura

Estrazione di carbone

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

Industrie alimentari

Industria delle bevande

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Fabbricazione di spago, corde funi e reti

Fabbricazione di tessuti non tessuti a di articoli in tali maniere (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di imballaggi in legno

Fabbricazione di carta

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Fabbricazione di prodotti chimici

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Metallurgia

Fabbricazione di prodotti in metallo

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Fabbricazione di casse funebri

Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ingegneria civile

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento

Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Ricerca scientifica e sviluppo

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

Noleggio di macchine e attrezzature agricole

Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

Noleggio di mezzi di trasporto aereo

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di pulizia e disinfestazione

Attività dei call center

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico