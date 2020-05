Cosa cambia dal 3 giugno 2020: spostamenti tra regioni e divieti

Anche se la Lombardia ha ancora un alto numero di contagi (ma una situazione sanitaria sotto controllo) dal 3 giugno 2020 si potrà tornare a viaggiare tra regioni. Niente più autocertificazioni quindi, anche per spostamenti dovuti a necessità o lavoro. La situazione, dal punto di vista degli spostamenti, tornerà come sempre.

Potranno esserci cambiamenti dell'ultimo minuto dovuti a nuovi picchi epidemici, ma dalle proiezioni appaiono improbabili.

Cosa si potrà fare e non fare dal 3 giugno 2020

Come riporta Today.it, con la nuova fase infatti non sarà più obbligatorio presentare, anche negli spostamenti tra una regione e l’altra, il documento che, negli scorsi mesi, è stato modificato più volte o a cui sono state aggiunte voci alle motivazioni che bisognava certificare. Sì anche a viaggi da e per i Paesi Ue, Schengen e Regno Unito. I viaggi verso questi Paesi sono naturalmente condizionati dalla reciprocità delle condizioni con i singoli Stati. I viaggi da e per i Paesi extra Ue ed extra Schengen, eccetto quelli già possibili per lavoro, urgenza o motivi di salute, riprenderanno dal 16 giugno.

Rimane l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per chi è in quarantena e per chi ha un'infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5 gradi. Resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro. Le messe, i funerali, le visite ai musei e ai luoghi di cultura, le attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive, le attività di bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri continuano ad essere possibili con limitazioni di distanziamento derivanti dai protocolli di sicurezza. Resta in vigore il divieto di entrare nei luoghi pubblici al chiuso senza mascherina, compresi i mezzi di trasporto. In alcune Regioni, come la Lombardia, c'è l'obbligo di mascherina anche per strada.