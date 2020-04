Coronavirus, mascherine a 50 centesimi e il super le ritira: 'Inferiore al costo d'acquisto'

Le mascherine a prezzo calmierato - 50 centesimi e senza Iva, per decisione del governo - fanno discutere. Dopo i farmacisti e le aziende della moda che hanno riconvertito la produzione, ad alzare la voce mercoledì è stata la grande distribuzione.

Apripista è stata Crai, che ha annunciato - in soldoni - che non venderà più mascherine chirurgiche in tutti i propri negozi. "Alla luce dell’ordinanza con la quale il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha imposto la vendita al consumo delle mascherine a un prezzo non superiore a 50 centesimi, si vede costretto a ritirare dalla vendita, dai negozi del gruppo, le mascherine chirurgiche", si legge in una nota del gruppo con sede a Segrate.

Il riferimento è proprio alla scelta del commissario Domenico Arcuri e del governo Conte di fissare un tetto massimo di 50 centesimo al prezzo delle mascherine per venire incontro ai cittadini durante l'emergenza Coronavirus.

"Ci rendiamo conto - mettono nero su bianco da Crai - che ciò può generare disservizio verso i clienti e ne siamo particolarmente spiacenti ma, nonostante tutto l’impegno e la disponibilità dimostrati dai negozi del gruppo, particolarmente in questo periodo, verso tutti i consumatori che li frequentano, siamo nell’impossibilità di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo di acquisto". In sostanza dalla società spiegano che a loro le mascherine costano più di 50 centesimi ciascuna e che quindi venderle a quella cifra è praticamente impossibile.

"Confidiamo - concludono da Crai - che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione".

Da Arcuri, però, non è filtrata particolare apertura. Il commissariato, che ha stretto un accordo con 5 aziende per commercializzare 660 milioni di pezzi, si è limitato a far sapere - in commissione finanza attività - che "questa azienda non ha fatto un contratto con il commissario straordinario, non deve rivolgere a me la domanda".