Coronavirus: Delpini sulla terrazza del Duomo prega rivolto alla Madonnina

E' salito sulla terrazza del Duomo, alle tre e mezza pomeriggio di mercoledì 11 marzo, e ha pregato rivolgendosi direttamente alla Madonnina, la Statua "sacra" di tutti i milanesi. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha invocato la "Madunina" chiedendole di confortare «coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case».

Le celebrazioni (tutte, compresi matrimoni e funerali) sono sospese in tutte le chiese d'Italia: è una delle misure emergenziali per combattere l'epidemia di Coronavirus, che proprio mercoledì è stata definita "pandemia" dall'Organizzazione mondiale della sanità. Le chiese sono aperte solo per le preghiere individuali e per l'incontro a tu per tu (ma a distanza) con un sacerdote.

Delpini ha raccomandato ai fedeli di coltivare la preghiera personale, nonostante il "digiuno" della messa, recuperando il contatto con Dio. L'arcivescovo ha invocato la Madonnina: «Infondi sapienza nelle decisioni, aiutaci a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo». E poi: «nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza».