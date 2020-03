"Io resto a casa", ma lui va in giro in auto senza patente e "armato": 50enne nei guai a Milano

Doveva stare a casa, almeno per la legge. E invece, senza farsi particolari problemi, era in giro senza patente e inspiegabilmente "armato".

Un uomo di 50 anni, un cittadino italiano, è stato denunciato martedì sera dopo essere stato trovato in strada senza nessuno dei "validi motivi" previsti dai decreti emanati per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus.

I guai per lui sono iniziati verso le 20, quando alla guida di un'auto ha cercato di fuggire all'alt dei carabinieri, che dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarlo in viale Monza. Nella macchina i militari hanno trovato tre manganelli telescopici e tre pistole per spruzzare spray al peperoncino. In più, come se non bastasse, il 50enne era anche al volante senza la patente, che non ha mai preso in vita sua.

L'uomo, denunciato a piede libero, deve rispondere delle accuse di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - proprio per aver ignorato il "coprifuoco" per il Coronavirus -, guida senza patente e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Foto - Manganelli e pistole che aveva in auto

