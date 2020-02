Coronavirus, youtuber "finge" di aver superato la zona rossa: si becca denuncia

Pubblica un video sulla sua pagina dove mostra di aver superto i check point della "zona rossa". Ma era tutto falso.

Uno youtuber, infatti, è stato denunciato dai carabinieri per una fake news: aveva postato un video sulla sua pagina Instagram in cui annunciava di aver violato la zona rossa di Codogno, epicentro dell'epidemia del coronavirus che è sorvegliata dai checkpoint delle forze dell'ordine. Codogno, insieme ad altri 9 comuni lodigiani, tra i quali Maleo, Casale, Bertonico, è off-limits e in quarantena da oltre una settimana per l'emergenza legata al Covid-19 coronavirus: nessuno può entrare o uscire a meno che non ci sia un permesso speciale.

La Procura di Lodi ha chiesto un approfondimento ai carabinieri che hanno scoperto la verità sul video: lo youtuber si trovava a Guardamiglio, poco fuori dall'area interdetta e non ha aggirato alcun controllo.

Per questo è stato denunciato per l'articolo 656, ovvero "pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico".