Nuovo metodo per la diagnosi della polmonite da Coronavirus, grazie all'intelligenza artificiale

Una nuova metodologa per riconoscere la polmonite interstiziale causata dal Coronavirus è stata messa a punto, in poche settimane, da DeepTrace Technologies, una società "spin off" della scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, con la collaborazione di un gruppo di ricercatori clinici della Bicocca, della Statale, del Cnr, del San Gerardo di Monza e del Policlinico San Donato.

DeepTrace ha utilizzato la sua piattaforma di intelligenza artificiale "allenandola" perché sia in grado di individuare le caratteristiche che differenziano le imagini radiografiche dei polmoni di pazienti affetti da Coronavirus, rispetto ai polmoni di pazienti non affetti ma con sintomi simili. Si tratta di una tecnica che utilizza la semplice radiografia digitale al letto del paziente o anche a domicilio, attraverso sistemi di radiografia portatili: è quindi vantaggiosa per la rapidità di risposta, il basso costo e la facilità di utilizzo.

Per ora il metodo è stato sperimentato su più di 600 pazienti lombardi, ma deve essere addestrato su una casistica (e provenienza) più ampia per essere ancora più efficace. Si tratta di un altro tassello della ricerca scientifica legata al Coronavirus, in questo caso sul fronte della diagnosi.