L'infermiere ridisegna l'opera di Delacroix: "Gli eroi che combattono i coronavius siamo noi"

“La libertà guida il popolo” famosa opera di Delacroix rivisitata in chiave locale diventa “La battaglia è in corso”. A trasformarla è Riccardo Orifiamma, da 12 anni infermiere del reparto di Nefrologia a Garbagnate e grande appassionato di disegno.

Dopo settimane di lavoro intenso, di emozioni, dolore, stanchezza ma anche gioia nel vedere chi guarisce dal Covid 19, sente l’orgoglio di appartenere ad un equipe di persone che con grande professionalità affronta l’emergenza dettata dal coronavirus, è grato di appartenere all’Asst Rhodense e vuole esprimere il suo grazie a colleghi e operatori tutti. Non a parole ma alla maniera con cui sa farlo meglio: attraverso un disegno. Si arrangia con quello che ha in casa, fogli bianchi e china. Per lui l’incarnazione della “libertà” è l’infermiera che porta con orgoglio la bandiera, intorno a lei medici stremati, persone intubate o in terapia intensiva, qualcuno non ce l’ha fatta, e attrezzi della terapia intensiva sparsi in giro.

“Una situazione di trincea dove noi professionisti sanitari ci siamo dentro con tutte le scarpe, i professionisti di sempre quelli che prendono insulti, minacce ecc... ma salvano vite, turni massacranti, riposi che saltano, notti dalle mille notti – scrive in una lettera ai colleghi l’autore - Il virus ha colto tutti di sorpresa, ma noi non possiamo permetterci il lusso di “Stare a casa” con le nostre famiglie, non possiamo cedere alla paura, allo sconforto e alla stanchezza. E’ una situazione senza precedenti, tanti si sono ammalati per prendersi cura di chi aveva bisogno, tanti sono morti. Noi professionisti sanitari quelli in prima linea e quelli che lavorano nelle retroguardie ce la stiamo mettendo tutta. Ce la faremo!”.