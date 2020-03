Coronavirus, quarantena e divieti non sono finiti: "Avanti almeno fino a metà aprile"

Divieti, restrizioni e "quarantena": si va avanti con le misure per combattere l'emergenza Coronavirus. A confermare ciò che ormai era nell'aria da tempo è stato il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, che alle 13.30 di lunedì mattina ha fatto il soli punto stampa di giornata.

"Noi siamo nella linea di mantenere le stesse misure che abbiamo inserito nell'ordinanza che sarà valida fino al 4 di aprile - ha spiegato il governatore -. Ragioniamo con le altre regioni per mandare richieste al governo quanto più condivisi possibile. Se il governo le accetterà benissimo, sennò abbiamo la possibilità di fare un'ordinanza che può essere smentita o confermata nel giro di un giorno".

Divieti e restrizioni fino a metà aprile

E sulle ipotetiche scadenze: "Io penso - ha sottolineato il governatore - che si debba parlare di almeno la metà di aprile, ma lo dovrò concordare con gli altri presidenti. Siamo in una fase positiva ma dobbiamo consolidarla questa fase positiva".

Quindi, almeno fino a metà aprile, negozi e uffici chiusi, scuole e università sospese, attività commerciali ridotte al minimo indispensabile - soltanto quelle legate ai beni essenziali - e praticamente divieto di uscire di casa, se non per fare la spesa o per andare al lavoro.

La "fase positiva" dei contagi

Già, "fase positiva". Negli ultimi giorni, i vertici regionali hanno più volte sottolineato - anche con enfasi - il miglioramento dei numeri. I morti restano purtroppo tanti, ma la curva dei contagi e dei ricoveri sembra abbia smesso di crescere in maniera esponenziale portandosi verso una crescita che sembra lievemente flettere verso il basso.

"Non ho ancora i numeri ufficiali, però l'indicazione è che stiamo proseguendo sulla buona strada - ha detto lo stesso Fontana lunedì mattina sul punto -. Stiamo mantenendo quella specie di linea che non è più in salita, non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione ed è l'aspetto positivo a cui guardiamo con grande interesse, attenzione e speranza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ciò non toglie che non si debba abbassare la guardia, lo ripeto - ha ribadito -. Purtroppo oggi ho visto più macchine in giro, gente in giro, come se le discrete notizie degli ultimi giorni avessero fatto sì che i cittadini non si sentivano obbligati a proseguire nel rispetto delle manovre. Amici, no - ha ammonito Fontana - perché se ricominciamo la vita normale purtroppo rischiamo che i numeri ricomincino ad essere negativi. Manteniamoci fermi negli obblighi che dobbiamo rispettare".