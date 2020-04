Coronavirus, restano chiuse le alzaie di Naviglio e Villoresi: off limits a podisti e ciclisti

Resteranno chiuse alle passeggiate e alle biciclette le alzaie e del Naviglio e del Canale Villoresi. Lo ha deciso il consorzio Est Ticino Villoresi nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile.

Da parte dell'Ente si è infatti valutato come al momento, pur rappresentando le alzaie, in qualche occasione, percorsi alternativi per gli spostamenti casa-lavoro, non sussistano ancora tutti i presupposti di sicurezza funzionali alla riapertura. Il consorzio ha deciso la chiusura anche considerata la natura e le caratteristiche di questi passaggi che non consentono sempre il rispetto del divieto di assembramento e, spesso, neppure il mantenimento della distanza di sicurezza.

"Temiamo che le nostre alzaie possano diventare luoghi privilegiati per affluenze fuori controllo o addirittura per pericolosi assembramenti, evenienza che vogliamo a tutti costi evitare nell'interesse pubblico — ha dichiarato il presidente del consorzio Alessandro Folli —. Siamo i primi ad auspicare un ritorno alla frequentazione delle alzaie, a fronte anche di tutti gli interventi migliorativi attuati negli ultimi anni in molti tratti del reticolo di nostra competenza, ma questo dovrà avvenire esclusivamente in sicurezza. Una leggerezza da parte nostra in tal senso, oltre a mettere in pericolo la salute di tutti, non farebbe altro che vanificare i sacrifici fatti sinora, in modo esemplare, da tutti i cittadini".