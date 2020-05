Coronavirus, nuova stretta sulla movida di Milano: niente bevande d'asporto dopo le 19

Non un passo indietro ma una nuova limitazione. L'obiettivo? Uno solo: evitare gli assembramenti. O almeno provarci. E per questo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di vietare la vendita di bevande d'asporto dopo le 19. La decisione è stata resa nota nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, al termine dell'incontro in corso Monforte con il prefetto Renato Saccone.

La regola non ha una scadenza ma sarà in vigore da martedì. "Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l'asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada", ha precisato Sala.

Una decisione annunciata

Un cambiamento era nell'aria, letteralmente. Nella mattinata di lunedì, durante il suo consueto videomessaggio sui social, Sala aveva dichiarato che "un altro weekend come quello che si è concluso a Milano non è possibile immaginarlo". Il motivo? Diversi assembramenti nelle vie della movida durante il weekend, soprattuto in zona Corso Como.

"Io ricevo centinaia di messaggi, foto di assembramenti nelle vie, nei parchi", aveva detto il sindaco: "Bisogna trovare una formula e qui denuncio tutta la mia frustrazione, e anche quella dei sindaci delle grandi città italiane, perché gli inviti al buon senso, alla responsabilità funzionano anche pochino. Ed è illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto", aveva proseguito.

Fontana a sindaci e prefetti: "Usate il massimo rigore"

Nella giornata di sabato, dopo le prime immagini che documentavano la movida nel cuore di Milano, il governatore della Regione Attilio Fontana aveva preso parola: "Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi - aveva detto il presidente - mi appello ai Prefetti e ai Sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell'orario di apertura e la chiusura".

Un primo provvedimento era stato quello del sindaco di Brescia Emilio Del Bono che aveva imposto la chiusura dei locali del cuore della città alle 21.30.