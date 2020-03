Nonne, famiglie e ragazzi fanno le torte per i carabinieri: "Grazie di cuore per i vostri sforzi"

Il grazie più dolce del mondo. I cittadini di Rozzano hanno voluto, a modo loro, ringraziare i carabinieri del posto impegnati ogni giorno, in prima linea, nella dura battaglia al Coronavirus.

Domenica, quasi a voler fingere che si trattasse di una domenica "normale", il comitato di quartiere "Rozzano vecchio" ha infatti consegnato alla tenenza una serie di torte e dolci con una lettera d'affetto indirizzata ai militari in servizio.

Foto - La lettera per i carabinieri

"Carissimi, il comitato di quartiere di Rozzano vecchio e la cittadinanza tutta vi ringraziano di cuore per l'impegno e gli straordinari sforzi che in queste settimane di durissimo lavoro state mettendo in campo", si legge. "Vi doniamo un po' di dolcezza, con queste torte preparate dalle famiglie, dalle nonne e dai giovani del quartiere, con l'augurio di darvi un po' di carica e per strapparvi un sorriso in queste giornate".

"Avevamo voglia tutti - spiegano i cittadini - di contribuire con un gesto certamente semplice per farvi sentire la nostra vicinanza e per dirvi un sincero grazie. Con profonda stima e rispetto, il comitato di quartiere di Rozzano vecchio". E sui volti dei carabinieri, in effetti, un sorriso è comparso.

Foto - I dolci per i carabinieri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.