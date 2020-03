Coronavirus, un milione di euro per Milano: la donazione di Open Society di Soros

La Open Society foundations di George Soros ha donato 1 milione di euro alla città di Milano, per aiutare la ricostruzione della capitale finanziaria italiana dopo le conseguenze di Covid-19.

Milano, la capitale regionale, è più che un pilastro dell’economia italiana, si legge nella nota. La città, un tempo vivace, è indissolubilmente legata al progetto europeo e un fattore cruciale per l’intera economia europea. Eppure l’Unione Europea è stata lenta nel rispondere, chiudendo le frontiere e voltandosi verso l’interno piuttosto che protendersi nello spirito di cooperazione e sacrificio condiviso.

La donazione di Soros per rilanciare Milano

“Nei prossimi giorni, mio padre e Open Society Foundations annunceranno una serie di interventi per cercare di aiutare in questa crisi di salute pubblica – ha detto Alex Soros, vicepresidente di Open Society Foundations e figlio del fondatore e presidente George Soros – Data la sua storia, forse non è una sorpresa che uno dei suoi primi sforzi verrà a sostegno dell’Italia nel momento del bisogno, impegnando 1 milione di euro a Milano per sostenere la popolazione più bisognosa e vulnerabile e per ricostruire la sua economia, salute e spirito nei prossimi mesi”.

Soros ha invitato altre istituzioni filantropiche a seguirne l’esempio e offrire una mano alle aree più colpite da COVID-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.