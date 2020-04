Coronavirus, allenatore a casa di Fabrizio Corona (ai domiciliari): entrambi nei guai

Lui è stato diffidato. Il suo allenatore è stato multato. Nuovi guai in vista per Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi scarcerato a dicembre dello scorso anno e al momento sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa di Milano.

L'ex agente è infatti incappato nei controlli "anti Coronavirus" della polizia ed è stato formalmente richiamato dal tribunale. "Nei giorni scorsi - si legge in una nota diffusa dalla Questura di Milano sabato 4 aprile - è stato accertato che lo stesso, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, ha più volte ricevuto il suo personal trainer".

Quindi, per Corona è scattata "una diffida emessa dal Tribunale di Sorveglianza, con cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste dagli ultimi provvedimenti governativi per contenere l'emergenza sanitaria in corso" e "il rispetto di tutte le regole attinenti alla sua detenzione domiciliare". In sostanza i giudici hanno formalmente richiamato il 46enne, ricordandogli che si trova ai domiciliari e che al momento è vietato ricevere in casa il suo allenatore, anche per le misure straordinarie decise per cercare di limitare la diffusione dei contagi da Covid-19.

Lo stesso personal trainer - fanno sapere da via Fatebenefratelli - "è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione - di Corona - e, per questo, multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità".

Dopo la diffida formale, Corona è tenuto a rispettare le disposizioni in maniera ferra. "Pena - conclude la nota della Questura - più gravi conseguenze".